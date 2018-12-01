2018-12-01T06:56:24+03:00
Общество

На «Алтайской зимовке» пройдут соревнования по лыжным гонкам

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае стартовал праздник открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка». В числе прочего в субботу, 1 декабря, состоятся краевые соревнования по лыжным гонкам в селе Алтайское.

- Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «АлтайSKIй». Это будет масс-старт свободным ходом. На лыжню выйдут дети, подростки, взрослые и ветераны - всего предусмотрено шесть возрастных категорий. Старт - в 12 часов, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

В этом году торжественное открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае состоится в пятый раз. Главной площадкой праздника «Алтайская зимовка» впервые станет туркомплекс «Бирюзовая Катунь» в предгорьях Алтайского района. Первый праздник зимы там начнется сегодня, 1 декабря, в 13 часов.

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