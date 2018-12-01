В Рубцовске открыли «Лыжню здоровья»

СЕГОДНЯ 06:50 2018-12-01T06:51:55+03:00

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В Рубцовске в субботу, 1 декабря, открылась «Лыжня здоровья». Трассу для любителей лыжных прогулок и скандинавской ходьбы подготовили на правом берегу реки Алей в районе набережной имени Петрова.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, со ссылкой на местную газету. Участвовать в соревнованиях по скандинавской ходьбе и бегу на лыжах могут все желающие старше 18 лет. Лыжники сами выбирают дистанцию: четыре, шесть или 12 километров. Все спортсмены, преодолевшие выбранную дистанцию, получат сладкие призы и памятные сувениры.

- К участию в соревнованиях среди семей допускаются команды из трех человек - мама, папа и ребенок не старше 12 лет. Заявки семей принимали заранее по электронной почте, в день мероприятия также можно подать заявку на участие с 10 до 11 часов 40 минут на стартовой поляне, - цитирует издание пресс-служба.

Жителей предупреждают, из-за погодных условий организаторы могут внести изменения в программу спортивного праздника.