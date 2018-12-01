СЕГОДНЯ 06:44 2018-12-01T06:44:58+03:00

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В субботу, 1 декабря, в Барнауле стартовал проект «Зимний дворовый инструктор». В этом году в нем будут задействованы десять спортивных площадок города - по две в каждом районе.

Как сообщает пресс-центр мэрии, уличные занятия будут проходить под руководством опытных инструкторов два-три раза в неделю. Детей и подростков будут обучать зимним видам спорта, в том числе игровым, будут проводить городские турниры с участием дворовых команд, уделят внимание общефизической подготовке. Придти на такие занятия могут все желающие.

Полный график работы инструкторов на декабрь размещен на странице комитета по физической культуре и спорту официального сайта города. В нем указаны адреса площадок, время работы и ФИО тренера.

Кстати, финансирование проекта осуществляется за счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Барнауле на 2015-2020 годы и привлеченных средств.