СЕГОДНЯ 06:35 2018-12-01T06:35:14+03:00

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В Барнауле на Мало-Тобольской улице построят новогодний городок с шестиметровой елкой и ледяными горками. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Городок украсит праздничная иллюминация, по обе стороны пешеходной зоны установят ледовые фигуры и световые конструкции. Для детей сделают ледовый лабиринт и две горки.

В предновогодние дни и во время праздничных выходных на Мало-Тобольской будет звучать музыка, оформят площадки для новогодних фото, предусмотрят точки питания.

Открытие планируется в декабре. Детали программы еще прорабатываются, подробности станут известны позже. Предполагается ледовый городок будет стоять до весны.

Тем временем в центре перекрыли участок Социалистического проспекта, где обустроят главную новогоднюю площадку города. Простоит она, по обыкновению, до конца январских праздников, потом городок снесут.