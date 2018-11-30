На Алтае прикрыли очередное подпольное казино

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-30T16:18:54+03:00

Главарь и его замы успели скрыться от следствия Фото: Анна СЕМИНА

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В Алтайском крае рассекретили очередную банду, которая занималась организацией азартных игр.

Следствие установило, что с октября 2015 года по июль 2016-го действовало подпольное казино.

- В состав организации, численностью 23 человека, входили лидеры, бухгалтер, техник, управляющие игорными заведениями и обслуживающий персонал. У всех был свой круг обязанностей, - рассказывают в СУСКе по региону.

Чтобы отвести от себя подозрения, они прикрывались легендой, что организуют участие граждан в электронных торгах на бирже. Причем эта схема работала в нескольких районах края. А сами в это время проводили азартные игры. В итоге банда смогла заработать более десяти миллионов рублей.

Во время расследования обвиняемые свою вину признали частично. При этом лидер преступной банды и его заместители скрылись и были объявлены в международный розыск.

А вот с бухгалтером было заключено досудебное соглашение.

- Предварительное следствие в отношении него завершено. Дело рассматривается судом, - говорят в следственном управлении.

В ближайшее время состоится суд и над остальными членами банды. Всего под уголовную ответственность попали 20 человек.