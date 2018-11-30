2018-11-30T15:36:55+03:00
Общество

1 декабря в Барнауле перекроют проспект Социалистический

Проезд разрешат 17 января
Анна СЕМИНА
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В субботу, 1 декабря, в Барнауле на полтора месяца закроют движение транспорта на участке проспекта Социалистического.

Речь идет об участке в районе площади Сахарова: от улицы Мерзликина до Молодежной. По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, с этого дня здесь начнется подготовка площадки под строительство новогоднего снежного городка и монтажа главной городской елки.

- Строительство начнется на следующей неделе, ледяные кубы для кладки стен городка и других праздничных элементов уже заготавливают, - говорят в мэрии.

Открыть проезд планируют к вечеру 17 января.

Праздник в честь открытия снежного городка состоится 29 декабря. Также сообщается, что в день открытия районных елок будет ограничен проезд транспорта вблизи проведения новогодних праздников в Ленинском и Октябрьском районах. Как следствие – изменится и схема проезда автобусов.

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