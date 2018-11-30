2018-11-30T13:50:21+03:00
Общество

Барнаул оказался в лидерах антирейтинга по качеству топлива

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Краевая столица стала лидером антирейтинга по качеству топлива.

Как сообщает «Толк», в ноябре прошла акция ко Всемирному дню качества. Лаборатории «Газпром нефти» объявили о проведении исследования топлива. Автомобилистам предлагалось принести на анализ образцы нефтепродуктов, отобранных на местных автозаправочных станциях.

В Барнауле 13 из 14 проб оказались некондиционными.

- Среди нарушений - несоответствие показателя экологического класса топлива, фракционного состава, цетанового числа, температуры вспышки в закрытом тигле, - пишет сайт.

В целом по результатам исследований 73% дизельных и 21% бензиновых образцов оказались не соответствующими требованиям Техрегламента Таможенного союза.

Отмечается, что самими активными участниками акции стали жители Барнаула, Бийска, Омска, Владимира и Санкт-Петербурга.

Читайте также: Роскачество проверит топливо на алтайских заправках

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае перекрыли трассу
Экс-глава сельсовета незаконно продал автогрейдер
Губернатор Алтайского края назначил министра цифрового развития
Двое пешеходов пострадали в Барнауле после столкновения автобуса и иномарки
Сторож спас жизнь пострадавшему лебедю
Здание бывшего госпиталя в Бийске продают за рубль
Квартирантка продала вещи из съемной квартиры
Алтайская лыжница выступит на этапе Кубка мира в Норвегии
На приеме «Единой России» жители попросили помочь с ремонтом сельского дома культуры
Женщина уговорила собственного сына убить его отчима
В Алтайском крае из-за непогоды начали перекрывать трассы
Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»
C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работе
На Алтае ликвидируют нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой
ДТП в Республике Алтай: один погиб, пятеро пострадали
Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
В Барнауле на трех участках запретят ночную парковку
Лучшие десерты создали в Барнауле
Барнаулец взломал компьютер гольф-клуба в США
Здание барнаульского планетария передадут церкви через несколько месяцев