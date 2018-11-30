Барнаул оказался в лидерах антирейтинга по качеству топлива

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-30T13:50:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Краевая столица стала лидером антирейтинга по качеству топлива.

Как сообщает «Толк», в ноябре прошла акция ко Всемирному дню качества. Лаборатории «Газпром нефти» объявили о проведении исследования топлива. Автомобилистам предлагалось принести на анализ образцы нефтепродуктов, отобранных на местных автозаправочных станциях.

В Барнауле 13 из 14 проб оказались некондиционными.

- Среди нарушений - несоответствие показателя экологического класса топлива, фракционного состава, цетанового числа, температуры вспышки в закрытом тигле, - пишет сайт.

В целом по результатам исследований 73% дизельных и 21% бензиновых образцов оказались не соответствующими требованиям Техрегламента Таможенного союза.

Отмечается, что самими активными участниками акции стали жители Барнаула, Бийска, Омска, Владимира и Санкт-Петербурга.

Читайте также: Роскачество проверит топливо на алтайских заправках