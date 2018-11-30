В Алтайском крае перекрыли трассу

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-30T13:45:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае из-за непогоды в пятницу вечером, 30 ноября, перекрыли трассу.

Как сообщают в КГКУ «Алтайавтодор», с 15.30 перекрыто движение для грузового и пассажирского транспорта на автодороге от Бийска до Белокурихи.

- Ограничения вызваны плохой видимостью. На трассе метель, - сообщают в ведомстве.

Для обеспечения безопасности автомобилистов на выезде из Бийска и Белокурихи несут дежурства наряды ГИБДД.

Напомним, за сегодняшний день это уже второе ограничение, которое вводят на дорогах Алтайского края. Так с 10 утра была перекрыта трасса «Поспелиха – Курья – Третьяково» (в границах от города Змеиногорска до села Савушки). К счастью, погода улучшилась и спустя пару часов водителей уже стали выпускать на дорогу.

Тем не менее, не стоит игнорировать прогнозы синоптиков, а они говорят о том, что обещанное похолодание уже началось. Также в регионе местами идут сильные осадки, а на дорогах отмечается гололед, снежные заносы. Так что дальние поездки лучше отложить.