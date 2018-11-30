2018-11-30T13:19:45+03:00
Происшествия

Экс-глава сельсовета незаконно продал автогрейдер

А деньги присвоил себе
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае суд вынес вердикт по делу бывшего главы одного из сельских советов Зонального района. Он незаконно продал автогрейдер.

Следствие установило, в тот период, когда чиновник еще занимал пост, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, продал частному лицу автогрейдер, который принадлежал администрации сельсовета и подлежащий списанию с баланса.

- Полученные от продажи техники деньги он не внес в кассу, а распорядился по собственному усмотрению. В результате сельсовету был причинен ущерб в сумму, превышающую 120 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Следствие собрало достаточное количество доказательств вины бывшего главы сельсовета. Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаул оказался в лидерах антирейтинга по качеству топлива
В Алтайском крае перекрыли трассу
Губернатор Алтайского края назначил министра цифрового развития
Двое пешеходов пострадали в Барнауле после столкновения автобуса и иномарки
Сторож спас жизнь пострадавшему лебедю
Здание бывшего госпиталя в Бийске продают за рубль
Квартирантка продала вещи из съемной квартиры
Алтайская лыжница выступит на этапе Кубка мира в Норвегии
На приеме «Единой России» жители попросили помочь с ремонтом сельского дома культуры
Женщина уговорила собственного сына убить его отчима
В Алтайском крае из-за непогоды начали перекрывать трассы
Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»
C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работе
На Алтае ликвидируют нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой
ДТП в Республике Алтай: один погиб, пятеро пострадали
Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
В Барнауле на трех участках запретят ночную парковку
Лучшие десерты создали в Барнауле
Барнаулец взломал компьютер гольф-клуба в США
Здание барнаульского планетария передадут церкви через несколько месяцев