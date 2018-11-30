Экс-глава сельсовета незаконно продал автогрейдер

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-30T13:19:45+03:00

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В Алтайском крае суд вынес вердикт по делу бывшего главы одного из сельских советов Зонального района. Он незаконно продал автогрейдер.

Следствие установило, в тот период, когда чиновник еще занимал пост, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, продал частному лицу автогрейдер, который принадлежал администрации сельсовета и подлежащий списанию с баланса.

- Полученные от продажи техники деньги он не внес в кассу, а распорядился по собственному усмотрению. В результате сельсовету был причинен ущерб в сумму, превышающую 120 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Следствие собрало достаточное количество доказательств вины бывшего главы сельсовета. Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно.