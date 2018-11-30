2018-11-30T12:33:04+03:00
Политика

Губернатор Алтайского края назначил министра цифрового развития

Им стал проректор АлтГТУ
Анна СЕМИНА
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Евгений Зрюмов и Евгений НечепуренкоЕвгений Зрюмов и Евгений НечепуренкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел очередные назначения, в частности назвал имя нового министра цифрового развития.

Официальный сайт правительства региона сообщает, что им стал Евгений Зрюмов. Сегодня его представили сотрудникам ведомства. Ранее он занимал пост проректора по научной и международной деятельности в «политехе». Зрюмов проработал в вузе 14 лет. Имеет докторскую степень.

Напомним, краевое управление связи и массовых коммуникаций начнет работу в новом формате. Ведомство будет реорганизовано в Министерство цифрового развития Алтайского края и управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Начальником последнего управления назначен Евгений Нечепуренко. На государственную гражданскую службу его официально приняли 27 ноября.

- Он будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности начальника управления с 30 ноября 2018 года до государственной регистрации управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, - говорится в официальном сообщении.

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