2018-11-30T12:25:30+03:00
Происшествия

Двое пешеходов пострадали в Барнауле после столкновения автобуса и иномарки

По предварительной информации им оказали помощь на месте аварии
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Двое пешеходов пострадали в Барнауле после столкновения автобуса и иномаркиДвое пешеходов пострадали в Барнауле после столкновения автобуса и иномаркиФото: со страницы vk.com/barneos22
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Барнаулу, водитель пассажирского автобуса 35-го маршрута не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль «Нисан Блюберд», который ехал впереди. В результате этого столкновения иномарка сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ими оказались 62-летний мужчина и 19-летняя девушка. Пострадавшим была на месте оказана медицинская помощь. По предварительным данным госпитализация не потребовалась.

Также известно, что после столкновения автобус вынесло на аллею. Были ли в нем пассажиры на момент аварии не уточняется.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит разобраться в деталях дорожно-транспортного происшествия и установить виновных в аварии.

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