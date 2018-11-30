Сторож спас жизнь пострадавшему лебедю

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-30T11:35:34+03:00

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В середине ноября на окраине села Красногорское в Алтайском крае обычный сторож Иван Шадрин заметил на снегу лебедя, который не мог взлететь, и тогда мужчина понял – надо спасать.

Некоторое время, пока Иван думал, как помочь птице, над ней летал еще один лебедь. Стало понятно, что пострадавшая – лебедка. Судя по всему, пара направлялась на незамерзающее озеро в Советском районе, но по пути произошло несчастье. К сожалению, партнер, не смог дождаться свою любимую и улетел дальше.

В это время сторож позвонил охотинспектору Красногорского района Сергею Чащилову. После недолгих обсуждений с жителями села, было принято решение везти лебедку в Барнаул. Там ей могли оказать всю необходимую помощь.

- По приезду к нам лебёдка была ослаблена, она получила сотрясение от сильного удара о строение. В области грудины была гематома. В настоящее время Красотка – так мы ласково прозвали птицу, абсолютно здорова и готова отправиться в естественную среду обитания, – рассказал Артем Кучер, ветеринарный врач. – Несмотря на то, что птица возрастная, она чувствует себя хорошо.

В воскресенье, 2 декабря, поправившуюся самку отвезут на «Лебединое» озеро. Специалисты Минприроды надеются, что там она сможет отыскать своего суженного.