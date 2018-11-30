Алтайская лыжница выступит на этапе Кубка мира в Норвегии

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-30T10:18:58+03:00

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Лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко выступит на втором этапе Кубка мира в Норвегии в составе сборной России.

Помимо Яны в состав национальной команды вошли еще девять девушек и столько же представителей сильной половины человечества. Всего в программе соревнований три старта. Сегодня, 30 ноября, в Лиллехаммере состоится спринт свободным стилем. В субботу, 1 декабря, индивидуальная гонка на 10 и 15 километров свободным стилем соответственно и, наконец, в воскресенье, 2 декабря, персьют также на 10 и 15 километров классическим стилем.

Среди тех, с кем придется соревноваться нашей землячке, будут такие спортсменки как Юлия Белорукова - двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, Наталья Непряева – бронзовый призёр ОИ-2018 в эстафете и другие.

Среди мужчин за честь страны будут ответственны четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов, трехкратный призер сочинской Олимпиады Максим Вылегжанин, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года Денис Спицов и другие.