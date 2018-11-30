2018-11-30T10:02:41+03:00
Политика

На приеме «Единой России» жители попросили помочь с ремонтом сельского дома культуры

Глава регионального отделения партии Александр Романенко провел встречу с гражданами
Иван ОЛЕКСЮК
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Встречу провел Александр Романенко.Встречу провел Александр Романенко.Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»
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Глава регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко встретился с жителями Алтайского края в рамках партийной всероссийской недели приема граждан.

В пятницу, 30 ноября, на встречу пришли несколько человек. Первыми на прием попал юный исследователь, победитель и лауреат многочисленных всероссийских и краевых олимпиад, конференций, конкурсов и викторин по экологии Валентин Алейников. Мальчик увлекается также голубеводством. Сейчас он изучает жизненный путь и вклад в развитие российского голубеводства нашего земляка Вадима Романова, первого председателя Всесоюзного клуба голубеводов.

13-летнего парня воспитывает бабушка, семья малообеспеченная. Они попросили подарить мальчику электронную книгу, чтобы поддержать его интерес к исследованиям.

Валентин и его бабушка Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Валентин и его бабушкаФото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

- Мы найдем возможность сделать такой подарок, а заодно и подыщем хорошую книгу про голубей, чтобы мальчик шел к своей мечте, - сказал Александр Романенко.

Следующими в приемную вошли жители Залесовского района. Сотрудницы районного многофункционального культурного центра попросили спикера краевого Заксобрания помочь включить сельский ДК в программу по ремонту на 2019 год.

- Мы хотели обратиться с просьбой поддержать нашу заявку по ремонту районного дома культуры по партийному проекту. ДК рассчитан на 300 человек, там два этажа, крышу уже отремонтировали, хотим поменять окна, восстановить туалетные комнаты и частично обновить зрительный зал. Скоро нашему району исполнится 95 лет, все значимые мероприятия проходят в ДК, там занимаются детские и взрослые коллективы, жизнь кипит каждый день, - рассказала председатель комитета по культуре Светлана Звонкова.

Сейчас заявка находится в министерстве культуры, Александр Романенко заверил, что постарается выполнить их просьбу.

- Региональное отделение партии «Единоя Россия» совместно с министерством культуры края отрабатывает эти заявки, раз ваша заявка уже на рассмотрении, обратим на нее особое внимание, - сказал депутат.

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