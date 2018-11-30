Женщина уговорила собственного сына убить его отчима

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-30T09:39:09+03:00

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В Алтайском крае осудили 50-летнюю жительницу, а также ее сына, которого она уговорила убить его отчима.

Как установило следствие, в 2017 году жительница села Троицкое решила убить своего мужа, так как он перестал финансово обеспечивать ее и 15-летнего пасынка. При этом женщина решила, что исполнить задуманное может и сам подросток, а также его 16-летний друг. Они согласились, но за вознаграждение.

В январе этого года парни пригласили мужчину помочь им закопать умершую собаку. Все вместе они отправились на окраину села, где подростки заранее выкопали яму.

- Так как мужчина был инвалидом по слуху, он не слышал, как подростки обсуждали способ убийства. Когда он наклонился над ямой, чтобы положить собаку, один из парней ударил его по голове металлической трубой. После этого тело потерпевшего сбросили в яму и закопали, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Перед этим парни забрали у него деньги и телефон. После они отправились к нему домой на поиски банковской карты, но не нашла ее.

В ходе расследования уголовного дела женщина свою вину признала полностью, а вот подростки то и дело меняли показания и перекладывали ответственность друг на друга. В итоге заказчицу приговорили к 13 годам колонии общего режима, а парням назначили девять лет в воспитательной колонии.