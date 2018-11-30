В Алтайском крае из-за непогоды начали перекрывать трассы

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-30T09:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД закрыла трассу в Алтайском крае из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 30 ноября.

В частности, сегодняшним утром инспекторы временно перекрыли дорогу «Поспелиха – Курья – Третьяково» (в границах от города Змеиногорска до села Савушки). Ограничения вводили в 10 утра, но по состоянию на данный момент, погодные условия несколько улучшились и дорога вновь открыта.

Тем не менее, согласно прогнозу алтайских синоптиков, в ближайшие дни лучше отказаться от дальних поездок. А в идеале исключить их даже в пределах населенного пункта. В пятницу, 30 ноября, ближе к вечеру прогнозируется резкое похолодание и растаявший с утра снег превратится в гололед. Так что не исключены аварийные ситуации. Помимо этого ожидается мокрый снег, и даже дождь. Местами возможны сильные осадки, а в предгорьях очень сильные.

Так что если есть возможность, лучше пересядьте на железнодорожный транспорт.