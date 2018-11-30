2018-11-30T09:15:14+03:00
Происшествия

В Алтайском крае из-за непогоды начали перекрывать трассы

Спасатели советуют по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГИБДД закрыла трассу в Алтайском крае из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 30 ноября.

В частности, сегодняшним утром инспекторы временно перекрыли дорогу «Поспелиха – Курья – Третьяково» (в границах от города Змеиногорска до села Савушки). Ограничения вводили в 10 утра, но по состоянию на данный момент, погодные условия несколько улучшились и дорога вновь открыта.

Тем не менее, согласно прогнозу алтайских синоптиков, в ближайшие дни лучше отказаться от дальних поездок. А в идеале исключить их даже в пределах населенного пункта. В пятницу, 30 ноября, ближе к вечеру прогнозируется резкое похолодание и растаявший с утра снег превратится в гололед. Так что не исключены аварийные ситуации. Помимо этого ожидается мокрый снег, и даже дождь. Местами возможны сильные осадки, а в предгорьях очень сильные.

Так что если есть возможность, лучше пересядьте на железнодорожный транспорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сторож спас жизнь пострадавшему лебедю
Здание бывшего госпиталя в Бийске продают за рубль
Квартирантка продала вещи из съемной квартиры
Алтайская лыжница выступит на этапе Кубка мира в Норвегии
На приеме «Единой России» жители попросили помочь с ремонтом сельского дома культуры
Женщина уговорила собственного сына убить его отчима
Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»
C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работе
На Алтае ликвидируют нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой
ДТП в Республике Алтай: один погиб, пятеро пострадали
Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
В Барнауле на проспекте Ленина запретят ночную парковку
Лучшие десерты создали в Барнауле
Барнаулец взломал компьютер гольф-клуба в США
Здание барнаульского планетария передадут церкви через несколько месяцев