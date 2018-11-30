2018-11-30T08:29:57+03:00
Политика

Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»

САПОЖКОВА Александра
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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Беспартийный губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возможно, вступит в ряды «Единой России».

Об этом сообщил анонимный источник в политических кругах изданию «Толк».

Напомним, Виктор Петрович на губернаторских выборах баллотировался при поддержке «ЕР», но в ней при этом не состоял.

- Так сложилось, что я человек беспартийный, - говорил ранее глава региона. – Я убежден, что губернатор должен представлять интересы всех граждан, независимо от политических предпочтений.

Также ранее он пояснял, почему принял предложение выдвинуться на выборах от «ЕР»:

- "Единая Россия" - лидирующая партия, поддержанная большинством граждан, имеет хорошую репутацию. Партия создавалась президентом и поддержала его на выборах в марте 2018-го. А президент назначил меня на должность врио губернатора края. Для меня эта цепочка рассуждений стала определяющей.

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