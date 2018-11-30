Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»
Беспартийный губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возможно, вступит в ряды «Единой России».
Об этом сообщил анонимный источник в политических кругах изданию «Толк».
Напомним, Виктор Петрович на губернаторских выборах баллотировался при поддержке «ЕР», но в ней при этом не состоял.
- Так сложилось, что я человек беспартийный, - говорил ранее глава региона. – Я убежден, что губернатор должен представлять интересы всех граждан, независимо от политических предпочтений.
Также ранее он пояснял, почему принял предложение выдвинуться на выборах от «ЕР»:
- "Единая Россия" - лидирующая партия, поддержанная большинством граждан, имеет хорошую репутацию. Партия создавалась президентом и поддержала его на выборах в марте 2018-го. А президент назначил меня на должность врио губернатора края. Для меня эта цепочка рассуждений стала определяющей.