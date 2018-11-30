ДТП в Республике Алтай: один погиб, пятеро пострадали

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-30T07:26:55+03:00

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка Фото: предоставлено пресс-службой

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Дорожно-транспортное происшествие с одним погибшим и пятью пострадавшими произошло вечером 29 ноября в селе Майма Республики Алтай.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД России, 34-летний житель Улаганского района, управляя Toyota Cresta, на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21103, которым управлял 37-летний житель Горно-Алтайска.

В результате ДТП, 46-летняя пассажир автомобиля Toyota от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Госпитализация потребовалась водителю и трем пассажирам автомобиля Toyota. В ведомстве отмечают, что водители были трезвые.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.

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