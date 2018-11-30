2018-11-30T06:31:10+03:00
Общество

Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме

И просят автомобилистов быть аккуратнее
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
И просят автомобилистов быть аккуратнееИ просят автомобилистов быть аккуратнееФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Из-за непогоды на улицы краевой столицы вышли 25 коммунальных дорожных машин и тракторов, оборудованных щетками и передними отвалами. Они пытаются убрать кашу, которая образовалась после ночного дождя.

Кроме того, во всех районах города продолжается вывоз снега. В работе задействовано 82 единицы спецтехники.

В течение дня синоптики передают похолодание, поэтому к вечеру на дорогах будет работать намного больше спецтехники. Как только температура воздуха начнет понижаться, дороги начнут посыпать песчано-соляной смесью, чтобы предотвратить образование гололеда.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах краевой столицы, соблюдать скоростной режим и с пониманием относится к работе спецтехники.

Читайте также

30-градусные морозы идут в Барнаул

Комфортная для прогулок погода сменится резким похолоданием в Барнауле – синоптики обещают до -29 градусов мороза (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»
C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работе
На Алтае ликвидирует нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой
ДТП в Республике Алтай: один погиб, пятеро пострадали
В Барнауле на проспекте Ленина запретят ночную парковку
Лучшие десерты создали в Барнауле
Барнаулец взломал компьютер гольф-клуба в США
Здание барнаульского планетария передадут церкви через несколько месяцев
Барнаульцы встретили в лесу «йети»
На Алтае выставят на продажу около 30 тысяч новогодних елок
Штормпрогноз в Алтайском крае: дождь, снег, шквалистый ветер
В Барнауле впервые появится единый проездной билет
В Барнауле наросло множество опасных сосулек
Столб «перебежал» дорогу нетрезвому водителю
Мужчина, устроивший стрельбу по квартирантам, проведет 11 лет в колонии
Девушка из Алтайского края заняла 4 место в конкурсе «Студент года-2018»
Эксперты оставили барнаульцу с шизофренией «рабочую группу»
Жителям Алтайского края теперь нельзя шуметь на парковках, набережных, в скверах
Продажу вейпов и электронных сигарет подросткам запретят в Алтайском крае
Скандальная автомойка в историческом центре Барнаула может простоять до весны
Алтайский турцентр признан лучшим в России
Депутаты приняли бюджет Алтайского края на 2019 год
Хоккеисты «Алтая» обыграли курганский «Юниор» в повторном матче
Застолье закончилось у пары поножовщиной
Спектакль по мотивам алтайского эпоса покажут на лучших сценах страны
Случайно зашедшая в дом «гостья», украла у хозяйки деньги и украшения
С 1 декабря в Барнауле отменяются рейсы трамвая №8 по выходным
Пентхаус с бильярдной продают в Барнауле за 13,5 млн рублей