Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 06:31 2018-11-30T06:31:10+03:00

И просят автомобилистов быть аккуратнее Фото: Дарья САВЕНКО

И просят автомобилистов быть аккуратнее

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Из-за непогоды на улицы краевой столицы вышли 25 коммунальных дорожных машин и тракторов, оборудованных щетками и передними отвалами. Они пытаются убрать кашу, которая образовалась после ночного дождя.

Кроме того, во всех районах города продолжается вывоз снега. В работе задействовано 82 единицы спецтехники.

В течение дня синоптики передают похолодание, поэтому к вечеру на дорогах будет работать намного больше спецтехники. Как только температура воздуха начнет понижаться, дороги начнут посыпать песчано-соляной смесью, чтобы предотвратить образование гололеда.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах краевой столицы, соблюдать скоростной режим и с пониманием относится к работе спецтехники.

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