В Барнауле на проспекте Ленина запретят ночную парковку
В Барнауле на трех участках установят знаки, которые запрещают парковку машин ночью.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 19 декабря установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.
Так, знаки появятся на участках:
- улица Шевченко от проспекта Ленина до здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому;
- улица Анатолия от улицы Максима Горького до проспекта Ленина;
- улица Попова от улицы Юрина до улицы Гущина.
Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19 декабря будет установлен дорожный знак «Поворот направо запрещен» при движении по проспекту Красноаромейскому перед улицей Мерзликина.
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