2018-11-30T06:02:07+03:00
Общество

В Барнауле на проспекте Ленина запретят ночную парковку

Это необходимо для уборки снега
Дарья САВЕНКО
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Это необходимо для уборки снегаЭто необходимо для уборки снегаФото: Дарья САВЕНКО
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В Барнауле на трех участках установят знаки, которые запрещают парковку машин ночью.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 19 декабря установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.

Так, знаки появятся на участках:

- улица Шевченко от проспекта Ленина до здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому;

- улица Анатолия от улицы Максима Горького до проспекта Ленина;

- улица Попова от улицы Юрина до улицы Гущина.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19 декабря будет установлен дорожный знак «Поворот направо запрещен» при движении по проспекту Красноаромейскому перед улицей Мерзликина.

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В Барнауле на многих участках ограничат остановку и стоянку машин ночью. Это необходимо это для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники (подробнее).

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