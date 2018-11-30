В Барнауле на проспекте Ленина запретят ночную парковку

СЕГОДНЯ 06:02 2018-11-30T06:02:07+03:00

Это необходимо для уборки снега Фото: Дарья САВЕНКО

Это необходимо для уборки снега

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В Барнауле на трех участках установят знаки, которые запрещают парковку машин ночью.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 19 декабря установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.

Так, знаки появятся на участках:

- улица Шевченко от проспекта Ленина до здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому;

- улица Анатолия от улицы Максима Горького до проспекта Ленина;

- улица Попова от улицы Юрина до улицы Гущина.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19 декабря будет установлен дорожный знак «Поворот направо запрещен» при движении по проспекту Красноаромейскому перед улицей Мерзликина.

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