2018-11-30T04:59:41+03:00
Происшествия

Барнаулец взломал компьютер гольф-клуба в США

Ему грозит серьезное наказание
Анна СЕМИНА
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Жителя Барнаула Илью Кулькова обвиняют во взломе компьютера, расположенного в Питтсбургском национальном гольф-клубе в Гибсонии (США).

Следствие установило, что в период с 22 января по 2 февраля 2017 года Кульков взломал компьютер, расположенный в Гибсонии, в гольф-клубе, и некоторое время удаленно управлял им, сидя в своем доме. По данным официального сайта американского Минюста, он занимался мошенничеством: покупал товары и переправлял их из США в Барнаул.

В настоящий момент его обвиняют по пяти пунктам, в том числе в отмывании денег и электронном мошенничестве. Прокурор Джессика Смолар, которая представляет США в этом деле, убедила Большое жюри в том, что мошенничеством занимался именно Илья Кульков. Расследованием занимались сразу два ведомства: Налоговое управление США и ФБР.

Илье грозит серьезное наказание: до 20 лет лишения свободы, либо штраф не более 250 тысяч долларов, либо и то и то. На решение суда повлияет и характеристика обвиняемого и были ли у него ранее проблемы с законом.

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