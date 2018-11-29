Барнаульцы встретили в лесу «йети»
Страшного снеговика, похожего на йети, увидели барнаульцы в лесу. Снимками они поделились в паблике «Барнаул 22».
- Снежный человек существует! И живет он в барнаульском лесу, - оставили горожане шутливую подпись под фото.
Комментаторы тоже посмеялись на над местным «йети»:
- Он вдохновил меня на создание нового ужастика!
- У снежного человека должна быть снежная баба!
- Морковку забыли приделать.
- Такого встретишь, и сердечко выпрыгнет.
Кстати, по предположениям, йети (конечно, если он существует) обитает в горной Шории. Например, некоторые утверждают, что видели его неподалеку от Азасской пещеры в Кемеровской области. И это существо якобы одинаково ловко пробиралось по глубокому снегу и по ветвям деревьев. По словам очевидцев, это существо плотного телосложения, ростом от 1,5 до 2 метров, с черно-рыжей шерстью. Оставляет следы размером с медвежьи, но четко видны отпечатки пальцев, а не когтей.