Барнаульцы встретили в лесу «йети»

СЕГОДНЯ 17:13 2018-11-29T17:13:04+03:00

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Страшного снеговика, похожего на йети, увидели барнаульцы в лесу. Снимками они поделились в паблике «Барнаул 22».

- Снежный человек существует! И живет он в барнаульском лесу, - оставили горожане шутливую подпись под фото.

Комментаторы тоже посмеялись на над местным «йети»:

- Он вдохновил меня на создание нового ужастика!

- У снежного человека должна быть снежная баба!

- Морковку забыли приделать.

- Такого встретишь, и сердечко выпрыгнет.

Кстати, по предположениям, йети (конечно, если он существует) обитает в горной Шории. Например, некоторые утверждают, что видели его неподалеку от Азасской пещеры в Кемеровской области. И это существо якобы одинаково ловко пробиралось по глубокому снегу и по ветвям деревьев. По словам очевидцев, это существо плотного телосложения, ростом от 1,5 до 2 метров, с черно-рыжей шерстью. Оставляет следы размером с медвежьи, но четко видны отпечатки пальцев, а не когтей.