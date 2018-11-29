2018-11-29T16:34:16+03:00
Общество

На Алтае выставят на продажу около 30 тысяч новогодних елок

САПОЖКОВА Александра
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Елочный базарЕлочный базарФото: Олег УКЛАДОВ
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В этом году к Новому году «Алтайлес» планируют реализовать около трех тысяч новогодних елей, а арендаторы лесных участков - более 25-ти тысяч.

Такие данные озвучили в Минприроды Алтайского края. Там отметили, что в качестве «новогодней» ели реализуют вершины хвойных деревьев и деревья, полученные в результате рубок ухода (прореживания осветления, прочисток).

В ленточных борах региона и приобских лесах в качестве новогодних деревьев заготавливают сосну, а в предгорных лесных и Салаирских массивах края, где сосна не растёт, – пихту. Деревья складируются в специальных местах для последующей реализации перед Новым годом.

Отмечается, что за незаконную рубку по Уголовному кодексу РФ предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет.

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