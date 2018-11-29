2018-11-29T15:58:07+03:00
Общество

Штормпрогноз в Алтайском крае: дождь, снег, шквалистый ветер

САПОЖКОВА Александра
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Метель на АлтаеМетель на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае.

По прогнозам синоптиков, вечером 29 ноября и сутки 30-го ожидаются мокрый снег, дождь (в предгорьях очень сильные), отложения мокрого снега, метель, сильные порывы ветра до 25-27 м/с, снежные заносы, на дорогах сильный гололед, похолодание.

Сотрудники управления МЧС по Алтайскому краю предупреждают, что в это время лучше отказаться от дальних поездок. Если вы все же отправились в путь, проверьте наличие необходимых аварийно-спасательных средств (топора, троса), а также средств связи.

- При сильных осадках следует уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди транспорту, останавливаться на проезжей части, - говорят в МЧС.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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