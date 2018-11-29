В Барнауле впервые появится единый проездной билет

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-29T15:40:43+03:00

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Проездной билет «Единый на 60 дней» впервые введут в Барнауле с 1 января 2019 года.

Как сообщили в горадминистрации, им можно будет рассчитываться в автобусах большой вместимости, в троллейбусах и трамваях.

В МУП «Центртранс» пояснили, что предусмотрено два варианта единого проездного: на 42 поездки и на 20. Оба действуют только в черте города. Использовать их нужно за 60 дней, после остаток поездок аннулируется. Пополнять их можно в любое время.

- В случае повторного пополнения карты поездки суммируются, а срок действия с момента пополнения продляется до 60 дней, - рассказали на предприятии.

Максимально возможный баланс карты с 20 поездками – 40 поездок, с 42 поездками – 84. А в случае пополнении карты на большее число поездок излишек аннулируется.

Активировать тарифный план можно на транспортные браслеты и брелоки и карты вида «Транспортная».

Все подробности по телефону 55-75-43 (МУП «Центртранс»).

Напомним, что с 1 января горожан ждет повышение цен на билеты в общественом транспорте.

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