В Барнауле наросло множество опасных сосулек

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-29T13:59:58+03:00

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На крышах барнаульских домов образовались сосульки, которые никто не сбивает. Горожане говорят, что сейчас «ледяных убийц» особенно много. Этому способствует погода: обильные снегопады, оттепели и резкие похолодания.

Как сообщает телеканал «Наши новости», очищать крыши многоэтажек от сосулек и наледи должны управляющие компании. Утром и вечером они обязаны осматривать дома и ликвидировать угрозу. А если не успевают очистить - опасное место следует огородить красно-белой лентой. Но зачастую всего этого не происходит. В «управляшках» оправдываются – мол, сосульки сбивают каждый день, но из-за погоды они нарастают, а сигнальные ленты обрывают сами жители.

Между тем, за несвоевременную очистку крыш управляющей компании грозит штраф. Прохожие же рискуют куда больше - известны случаи, когда сосульки, падая, убивали людей.