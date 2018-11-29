Столб «перебежал» дорогу нетрезвому водителю
Ночью 29 ноября в Рубцовске на улице Оросительной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Форд".
По словам очевидцев в паблике "Инцидент Рубцовск", автомобилист в пьяном состоянии не справился с управлением, так как ему неожиданно "перебежал" дорогу столб. И водитель врезался в него.
Причем произошло это возле остановки общественноо транспорта, на которой из-за позднего времени, к счастью, никого не было.
- Да когда ж пьяные перестанут за руль лезть! Страшно выезжать, а ходить тем более, - написали комментаторы.
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