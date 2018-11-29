2018-11-29T13:21:13+03:00
Происшествия

Столб «перебежал» дорогу нетрезвому водителю

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Инцидент Рубцовск"Скриншот с паблика "Инцидент Рубцовск"
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Ночью 29 ноября в Рубцовске на улице Оросительной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Форд".

По словам очевидцев в паблике "Инцидент Рубцовск", автомобилист в пьяном состоянии не справился с управлением, так как ему неожиданно "перебежал" дорогу столб. И водитель врезался в него.

Причем произошло это возле остановки общественноо транспорта, на которой из-за позднего времени, к счастью, никого не было.

- Да когда ж пьяные перестанут за руль лезть! Страшно выезжать, а ходить тем более, - написали комментаторы.

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