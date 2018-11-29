2018-11-29T12:46:17+03:00
Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу по квартирантам, проведет 11 лет в колонии

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Барнаула, который устроил стрельбу из автомата по квартирантам, приговорили к 11 годам колонии и штрафу 30 тысяч рублей.

Суд установил, что в октябре прошлого года 57-летний мужчина вооружился автоматом Калашникова и отправился разбираться с квартирантами. Они задолжали ему за оплату жилья и коммунальных услуг.

- Также он взял с собой около 120 патронов, пять гранат, тротиловую шашку, взрывные устройства, топор и нож, - сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Владелец квартиры открыл стрельбу по женщине и двум мужчинам. Затем, наведя автомат на двух женщин, стал угрожать им убийством.

- При этом он требовал не позже следующего дня оплатить аренду и съехать. После этого скрылся с места происшествия, - сказали в пресс-службе ведомства.

Во время инцидента одной женщине был причинен легкий вред здоровью, а двух мужчин в тяжелом состоянии доставили краевую больницу скорой помощи. Они остались живы.

Преступника задержали в тот же вечер и изъяли у него весь боевой арсенал. Причем в квартире обнаружили еще один автомат Калашникова, 28 боеприпасов к гранатомету и 35 патронов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле впервые появится единый проездной билет
В Барнауле наросло множество опасных сосулек
Столб «перебежал» дорогу нетрезвому водителю
Девушка из Алтайского края заняла 4 место в конкурсе «Студент года-2018»
Эксперты оставили барнаульцу с шизофренией «рабочую группу»
Жителям Алтайского края теперь нельзя шуметь на парковках, набережных, в скверах
Продажу вейпов и электронных сигарет подросткам запретят в Алтайском крае
Скандальная автомойка в историческом центре Барнаула может простоять до весны
Алтайский турцентр признан лучшим в России
Депутаты приняли бюджет Алтайского края на 2019 год
Хоккеисты «Алтая» обыграли курганский «Юниор» в повторном матче
Застолье закончилось у пары поножовщиной
Спектакль по мотивам алтайского эпоса покажут на лучших сценах страны
Случайно зашедшая в дом «гостья», украла у хозяйки деньги и украшения
С 1 декабря в Барнауле отменяются рейсы трамвая №8 по выходным
Пентхаус с бильярдной продают в Барнауле за 13,5 млн рублей