Мужчина, устроивший стрельбу по квартирантам, проведет 11 лет в колонии

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-29T12:46:17+03:00

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Жителя Барнаула, который устроил стрельбу из автомата по квартирантам, приговорили к 11 годам колонии и штрафу 30 тысяч рублей.

Суд установил, что в октябре прошлого года 57-летний мужчина вооружился автоматом Калашникова и отправился разбираться с квартирантами. Они задолжали ему за оплату жилья и коммунальных услуг.

- Также он взял с собой около 120 патронов, пять гранат, тротиловую шашку, взрывные устройства, топор и нож, - сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Владелец квартиры открыл стрельбу по женщине и двум мужчинам. Затем, наведя автомат на двух женщин, стал угрожать им убийством.

- При этом он требовал не позже следующего дня оплатить аренду и съехать. После этого скрылся с места происшествия, - сказали в пресс-службе ведомства.

Во время инцидента одной женщине был причинен легкий вред здоровью, а двух мужчин в тяжелом состоянии доставили краевую больницу скорой помощи. Они остались живы.

Преступника задержали в тот же вечер и изъяли у него весь боевой арсенал. Причем в квартире обнаружили еще один автомат Калашникова, 28 боеприпасов к гранатомету и 35 патронов.