Девушка из Алтайского края заняла 4 место в конкурсе «Студент года-2018»

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-29T12:08:33+03:00

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Учащаяся Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий Маргарита Черданцева заняла 4 место в конкурсе «Студент года-2018».

Свыше трех тысяч обучающихся из более чем 50 регионов России приняли участие в конкурсных испытаниях. И только около 200 лучших стали финалистами, среди которых в номинации «Профессионал года» Алтайский край представляла Маргарита Черданцева. Итоги подвели 9 ноября в Астрахани.

Конкурсная программа включала тесты, самопрезентацию, мастер-классы экспертов премии, деловые игры.

- Маргарита успешно справилась со всеми заданиями, набрав 67,3 балла. Из 26 участников своей номинации уступила лишь 1,5 балла победителю. В общем же зачете ей удалось занять 4 место, - рассказали в колледже.

Маргарита обучается на 4 курсе по специальности «Технология молока и молочных продуктов». Девушка неоднократно становилась победителем разных конкурсов, получает именные губернаторские стипендии.

- Всероссийский конкурс «Студент года – 2018» стал для меня одним из самых ярких событий. Я считаю, что залог моего успеха - трудолюбие. А еще любовь. Главное - любить всем сердцем и ценить то, чем занимаешься, - сказала Маргарита Черданцева.