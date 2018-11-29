Эксперты оставили барнаульцу с шизофренией «рабочую группу»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-29T12:00:27+03:00

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Житель Барнаула Александр Клевцов, у которого шизофрения и еще куча диагнозов, при которых парень даже не может поставить подпись в паспорте, должен будет найти работу.

Все дело в том, когда парню исполнилось 18 лет, комиссия главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю установила ему вторую группу инвалидности и посоветовали найти работу. С ними оказались солидарны московские коллеги, где мать парня пыталась обжаловать решение алтайских специалистов. Парню оставили вторую группу инвалидности.

- Сейчас немного выдохну, приду в себя и поедем с Сашей в Барнаульский центр занятости населения. Меня уверяют, что вакансии для него есть. Хочу пообщаться с работодателями, которые не только согласятся принять на работу недееспособного человека, но и взять за него ответственность. Он элементарно не сумеет поставить подпись в трудовом договоре (в паспорте стоит прочерк), что уж говорить о соблюдении трудовой дисциплины сотрудником, который не может контролировать поведение и психическое состояние. Он находится на сильнодействующих препаратах, которые нужно давать своевременно, по часам, - рассказала мать парня Елена «МК на Алтае».

Вторая группа инвалидности предполагает, что человек не только не нуждается в опеке (поэтому женщину лишили опекунских денег), но и вполне способен зарабатывать себе на жизнь.