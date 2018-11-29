Жителям Алтайского края теперь нельзя шуметь на парковках, набережных, в скверах

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-29T11:24:10+03:00

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Алтайские депутаты 29 ноября на сессии приняли во втором чтении изменения в краевом законе о защите тишины и покоя граждан.

Как напомнили в Алтайском заксобрании, закон о тишине был принят депутатами весной этого года.

- В адрес краевого парламента поступали различные предложения от муниципалитетов. Практика накапливалась и анализировалась в течение лета. В результате были подготовлены изменения в действующий закон, - рассказали в АКЗС.

Изменения направлены на расширение списка территорий, где запрещается нарушать тишину и покой. Теперь нельзя шуметь также на площадях, улицах, на автомобильных парковках, проездах, бульварах, набережных, в скверах с 22 часов вечера до 8 часов утра по будням и до 9 часов утра по выходным.

Ранее было установлено, что в это время нельзя шуметь в квартирах, подъездах, на придомовой территории, в школах, больницах, санаториях.

Напомним, что также в первом чтении принят закон, запрещающий продажу подросткам электронных сигарет, вейпов и жидкости к ним.