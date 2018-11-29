Продажу вейпов и электронных сигарет подросткам запретят в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-29T10:18:25+03:00

Электронные сигареты всех мастей далеко не безопасны для здоровья Фото: Михаил ФРОЛОВ

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29 ноября алтайские депутаты на сессии в первом чтении приняли закон, запрещающий продажу подросткам электронных сигарет, вейпов и жидкости к ним.

- Это пока только первое чтение, и закон в силу не вступил. Но очевидно, что депутаты поддержат законопроект и во втором чтении, - отмечает «Амител».

Когда закон вступит в силу, продавцы будут обязаны требовать документы у покупателей, если возникнут сомнения по поводу их возраста. А если документа не будет, то продавец имеет право отказать в покупке. За продажу товара несовершеннолетним продавца могут привлечь к административной ответственности.

В законе также сказано, что не допускается продажа вейпов и электронных сигарет в помещениях образовательных, детских, медицинских, спортивных организаций, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.