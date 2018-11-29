2018-11-29T12:06:02+03:00
Общество

Скандальная автомойка в историческом центре Барнаула может простоять до весны

САПОЖКОВА Александра
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Владельцы автомойки в историческом центре Барнаула – на Демидовской площади – обещают снести ее через четыре месяца. Столько времени им необходимо, чтобы подготовить соответствующие документы.

Такое предложение владельцы - представители компании «Формула22» - озвучили на очередном судебном заседании. Они предложили мэрии заключить мировое соглашение.

- Владельцы обещают демонтировать автомойку собственными силами, но с отсрочкой. В горадминистрации сейчас изучают предложение. Решение властей станет известно на очередном заседании суда 4 декабря, - сообщают «Вести – Алтай».

Напомним, что автомойка на Демидовской площади открылась 16 октября и проработала всего два дня. Против ее размещения в историческом центре города были как власти, так и общественность.

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