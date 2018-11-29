2018-11-29T07:12:25+03:00
Экономика

Депутаты приняли бюджет Алтайского края на 2019 год

Он вступит в силу с 1 января
Анна СЕМИНА
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Бюджет приняли почти единогласноБюджет приняли почти единогласноФото: Анна СЕМИНА
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В четверг, 29 ноября, во втором окончательном чтении депутаты Алтайского краевого законодательного собрания почти единогласно приняли бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Напомним, как ранее сообщалось, доходы бюджета края в следующем году составят более 100,6 миллиарда рублей. При этом расходы составят чуть больше 105 миллиардов. Соответственно дефицит 5,23 миллиарда рублей. При этом, в сравнении с первой редакцией документа, суммы подросли на 11%.

Согласно принятому закону, в следующем году самая значительная часть расходов пойдет на зарплаты бюджетникам – 29 миллиардов рублей. Причем ожидается и повышение их доходов. Оно коснется всех категорий работников: и тех, кто попадает под действие «майских» указов, и всех остальных.

За принятие бюджета в нынешнем виде проголосовал 61 депутат из 64, против - три. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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