Хоккеисты «Алтая» обыграли курганский «Юниор» в повторном матче

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-29T06:54:08+03:00

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Хоккейный клуб «Алтай» провел повторный выездной матч против курганского «Юниора». После 13 заброшенных шайб в первой встрече, во втором матче зрители увидели всего лишь один гол.

После небольшого натиска «Юниора» на старте первого периода «Алтай» сумел отстоять свои ворота, а на шестой минуте форвард барнаульцев Захар Чернов вывел свою команду вперед – 1:0.

Как оказалось, этот гол стал единственным в этом матче. После двух побед, одержанных в Кургане, барнаульцы сохранили за собой шестое место в турнирной таблице.

Примечательно, что на игры в Курган по семейным обстоятельствам не поехал главный тренер «Алтая» Андрей Соловьев. В итоге командой руководил его помощник Евгений Бакланов, который после проведенных игр поблагодарил своих игроков за то, что они поддержали его в ответственный момент.