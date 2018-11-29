Застолье закончилось у пары поножовщиной

СЕГОДНЯ 06:49 2018-11-29T06:49:14+03:00

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В Алтайском крае застолье у пары из города Камень-на-Оби завершилось поножовщиной.

Накануне днем в одном из частных домов, где проживала пара, произошел скандал. Перед этим 31-летняя женщина выпивала вместе со своим 35-летним сожителем. В определенный момент между ними вспыхнула ссора.

- Женщина схватила нож, и ударила им своего возлюбленного в грудь. Впоследствии мужчину с ранением госпитализировали в центральную районную больницу, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре разъяренную женщину задержали. Против нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож, которым она причинила ранение, сотрудники полиции изъяли.

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