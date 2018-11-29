Спектакль по мотивам алтайского эпоса покажут на лучших сценах страны

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-29T06:26:53+03:00

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Спектакль, в основу которого легли мотивы алтайского эпоса «Маадай-Кара», в следующем году покажут на лучших сценах страны.

Такое решение было принято по итогам встречи министра культуры России Владимира Мединского и члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева.

Полетаев сделал упор на то, что следующий год объявлен Годом театра и было бы интересно представить постановку для большего числа зрителей.

- Постановка, сочетающая в себе элементы хореографии, народную инструментальную музыку, горловое пение и современные сценические эффекты, получила высокую оценку зрителей и критиков. И мы хотели бы, чтобы спектакль увидели российские театралы, - приводит слова Полетаева пресс-служба министерства.

По мнению Владимира Мединского, это хорошая идея и он готов ее поддержать.

- Содействие в организации гастролей может оказать Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли». У нас достаточно ограниченные возможности для софинансирования региональных театров, однако для поддержки их гастрольной деятельности существует специальный федеральный центр, – отметил он.