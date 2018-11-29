Случайно зашедшая в дом «гостья», украла у хозяйки деньги и украшения

СЕГОДНЯ 06:04 2018-11-29T06:04:56+03:00

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В Алтайском крае полицейские задержали женщину, которая зайдя в чужой дом, украла у его хозяйки деньги и украшения.

Инцидент произошел накануне в селе Плешково Зонального района. 67-летняя пенсионерка заметила, что из ее дома пропали около десяти тысяч рублей и украшения, среди которых был перстень, два креста и цепь.

- Кража произошла в тот момент, когда хозяйка вышла из дома на несколько минут, оставив входную дверь открытой, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 30-летняя жительница села Первомайское Смоленского района. Своей вины она отрицать не стала. Рассказала, что зашла в незапертый дом, надеясь встретить там хозяйку и предложить ей купить одежду. Однако в дома никого не оказалось, и тогда она решила прихватить с собой ценности.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. К моменту задержания она успела продать украшения. Деньги же потратила на личные нужды.