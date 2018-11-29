С 1 декабря в Барнауле отменяются рейсы трамвая №8 по выходным

СЕГОДНЯ 05:22 2018-11-29T05:22:50+03:00

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Трамвай №8 в Барнауле с 1 декабря этого года не будет ходить по выходным. Об этом сообщает МУП "Горэлектротранс".

- Отменяются рейсы трамвая по субботам и воскресеньям, - говорится в сообщении предприятия. - До места назначения в эти дни пассажиры могут добраться по маршруту трамвая № 8, пользуясь маршрутами № 10 и 9.

Напомним, что с 1 января 2019 года в общественном транспорте Барнаула повысится стоимость проезда. В трамваях и троллейбусах — с 19 до 23 рублей, в автобусах большой вместимости - с 20 до 23, в маршрутных автобусах с 20 до 25 рублей. Единый тариф по транспортным картам составлять со следующего года будет 21 рубль.

О повышении проезда в течение всего года администрацию Барнаула просили пассажироперевозчики, в том числе «Горэлектротранс», «Евробус-плюс», «БарнаулПассажирТранс», «СолГри».

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