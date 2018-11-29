2018-11-29T05:26:57+03:00
Недвижимость

Пентхаус с бильярдной продают в Барнауле за 13,5 млн рублей

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"
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Пятикомнатный пентхаус площадью 145 квадратных метров продается в Барнауле. Квартира находится на последнем этаже многоквартирного дома в элитном закрытом микрорайоне на Горе.

Как сообщает сайт «Недвижимость Алтай», планировка квартиры нестандартная. Имеется несколько спален, кухня, санузел, ванная, а также кабинет и бильярдная. В некоторых комнатах - панорамное остекление, которое открывает вид на город.

Цена шикарной квартиры – 13,5 миллионов рублей. Причем в стоимость входят машино-место на закрытой парковке, а также бытовая техника и вся мебель. Так что квартиру новым жильцам можно будет не обустраивать.

Отмечается, что рядом с элитным домом находятся санаторий «Обь» и горнолыжный комплекс «Авальман».

Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"

Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"

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Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"

Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"

Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"

Скриншот с сайта "Недвижимость Алтай"

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