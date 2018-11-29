2018-11-29T04:41:11+03:00
Досуг

Стартует «Алтайская зимовка»: программа

САПОЖКОВА Александра
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Фото Анны АдамайтесФото Анны Адамайтес
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Сегодня, 29 ноября стартует зимний праздник «Алтайская зимовка» - 2018. Он продлится 4 дня. Самые же интересные мероприятия ждут гостей 1 декабря на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».

Там зальют большой каток, откроют для посещения знаменитые Тавдинские пещеры, устроят мастер-классы по лепке фигур из снега, забег Дедов Морозов, соревнования мото- и парапланеристов, соревнования по зимнему плаванию.Также будут работать фотозоны, в том числе с хаски и маламутами.

Для ребятишек будет открыт детский городок, ледяная горка.

Мероприятия в эти дни пройдут также в Барнауле, Белокурихе, Яровом, Бийском, Советском, Змеиногорском и других районах. Так, в Яровом состоится фестиваль скандинавской ходьбы, а в селе Полеводка Бийского района - праздник «Зимняя сказка».

Читайте подробную программу «Алтайской зимовки» здесь

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