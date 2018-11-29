Отец покусанного волком ребенка отсудил 150 тыс рублей

СЕГОДНЯ 04:15 2018-11-29T04:23:00+03:00

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Житель Барнаула отсудил 150 тысяч рублей морального ущерба у зоопарка «Лесная сказка» за то, что волк покусал ребенка.

Как сообщили в краевом суде, изначально мужчина обратился с заявлением о взыскании по 400 000 рублей себе и сыну.

- Он указал, что в зоопарке ребенок просунул руку в клетку, где содержался канадский волк, в результате чего животное напало на него, - говорят в суде. – Индустриальный районный суд требования удовлетворил частично. С ответчика в пользу сына взыскана компенсация в 50 тысяч рублей, в пользу отца - 100 000 рублей.

Барнаулец подал апелляцию в краевой суд. Но там согласилась с размером компенсации, а также с квалификациией действий мужчины как грубая неосторожность.

- Со стороны родителя не было должного контроля за поведением ребенка. Отвлекаясь на дочь, которая полезла в клумбу, он не проявил осмотрительности, не взял сына за руку. К тому же в крови мужчины было обнаружено 0,4% промилле этилового спирта, - пояснили в суде.

Напомним, ЧП случилось вечером 8 июля 2017 года. Хищник искусал 3-летнего малыша, который просунул руку в решетку вольера. В итоге у ребенка были сильно травмированы рука и ухо.