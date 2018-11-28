В Рубцовске мужчина забил женщину кирпичом за «домогательство»

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-28T18:14:10+03:00

Теперь его будут судить за убийство Фото: Олег УКЛАДОВ

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Страстный сентябрьский вечер в Рубцовске закончился драмой. 45-летний мужчина, встретив знакомую, проехал в садоводческое товарищество, расположенное недалеко от Рубцовска.

Выпив горячительных напитков, мужчина захотел домой, но дама уже была настроена на иной лад и не отпускала его, желая продолжения отношений. Завязалась ссора, мужчина схватил кирпич и нанес несколько ударов даме. Та скончалась на месте происшествия.

- Преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткие сроки. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, ранее он уже был осужден за убийство. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело в предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом РФ двухмесячный срок с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает краевой Следственный комитет.