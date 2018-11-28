2018-11-28T15:18:41+03:00
Происшествия

В Бийске экс-полицейский пять лет "торговал" паспортами для иностранцев

Иван ОЛЕКСЮК
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Мужчина "заработал" больше 2 млн рублей.Мужчина "заработал" больше 2 млн рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Бийске начальник миграционного пункта полиции за взятки выдавал паспорта иностранцам. Он лично занимался оформлением и изготовлением паспортов.

Стоимость одного паспорта варьировала от 15 до 100 тысяч рублей. Почти за пять лет бывший полицейский сколотил «состояние» в 2,3 млн рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, мужчину будут судить по ряду статей – взяточничество в крупном и особо крупном размере, а также за незаконную выдачу паспортов.

Также перед судом предстанет 46-летний житель Солтонского района за дачу взятки должностному лицу, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и соучастие в форме пособничества в незаконной выдаче паспорта гражданина.

- Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю при содействии ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает краевой Следственный комитет.

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