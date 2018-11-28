2018-11-28T14:38:49+03:00
Происшествия

Серьезный пожар произошел в исторической части Барнаула

Иван ОЛЕКСЮК
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Место пожара.Место пожара.Фото: со страницы vk.com/incident_brn
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Серьезный пожар произошел в исторической части Барнаула в среду, 28 ноября. Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», загорелся частный дом в Нагорной части города. Дым валил из постройки по адресу Гвардейская, 70. Все произошло около четырех часов дня.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники краевого МЧС, они за несколько минут локализовали возгорание и потушили огонь.

Пожар на Гвардейской (Инцидент Барнаул).Со страниц Инцидент Барнаул

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, сохранность имущества. В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов по номеру "101".

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