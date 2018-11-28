На Алтае поймали серийного воришку телефонов

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-28T13:02:13+03:00

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Житель Рубцовска, который недавно вышел из тюрьмы по условно-досрочному, имеет все шансы вернуться в места не столь отдаленные. Он украл несколько телефонов и, конечно, попался.

- В начале сентября на одном из сайтов он увидел объявление, размещенное 16-летним подростком о продаже мобильного телефона. При встрече мужчина уговорил несовершеннолетнего пройти к одному из жилых домов города, где якобы должен был забрать деньги и рассчитаться за покупку. Взяв у мальчика телефон, он впоследствии скрылся, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 13 тысяч рублей, - говорят в краевом Следственном комитете.

В тот же день воришка открыто похитил телефон своего знакомого стоимостью более 5 тыс. рублей. Ччерез несколько дней молодой человек мошенническим путем завладел сотовым телефоном, принадлежащим несовершеннолетнему жителю Рубцовска, и ограбил незнакомого гражданина, к которому обратился с просьбой воспользоваться его телефоном для совершения срочного звонка.

Также доказана причастность рецидивиста к разбойному нападению с использованием ножа в качестве оружия на 16-летнего мальчика, в ходе которого он завладел мобильным телефоном потерпевшего стоимостью 11 тысяч рублей.

Любителя чужой собственности быстро вычислили. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.