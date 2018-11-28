2018-11-28T11:48:04+03:00
Общество

Бийский учитель побывала в Оксфорде

САПОЖКОВА Александра
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Фото с сайта biwork.ruФото с сайта biwork.ru
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Учитель Бийского лицея-интерната Елена Макарова провела осенние каникулы в Англии, в городе Оксфорд. Там она приняла участие в программе повышения квалификации для учителей английского языка.

- Я училась в языковой школе CES (Центр Изучения Английского языка) для иностранных студентов. Попала в так называемый «несезон», когда в школе очень мало студентов. Планировалась, что у меня будет только 8 индивидуальных занятий, а остальные групповые, но студентов было мало, так что практически все занятия проходили один на один с учителем, - рассказала Елена Васильевна «Бийскому рабочему».

В свободное от занятий время учитель проводила, гуляя по историческим улицам Оксфорда, восхищаясь красивыми зданиями университетов, церквей, музеев (кстати, все национальные музеи Англии бесплатны).

Фото с сайта biwork.ru

Фото с сайта biwork.ru

Кроме Оксфорда, были образовательные туры в Лондон и в столицу Уэльса Кардиф.

- Лондон – город-космополит. Много людей разных национальностей. В Уэльсе удивляет трава - несмотря на глубокую осень, она просто изумрудного цвета. Меня особенно поразила картина: зеленые поля и белые барашки, как вата, - поделилась впечатлениями Елена Макарова.

Также она отметила, что вежливость – это национальная черта англичан. Они десять раз скажут «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте».

- Они настолько добрые, услужливые, отзывчивые. Для них это естественно, - отметила преподаватель.

Подробности читайте здесь.

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