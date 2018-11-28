Алтайский думец рассказал, какие социальные пособия вырастут с нового года

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-28T11:20:11+03:00

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Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал, каких повышений ждать в новом году.

По его словам, размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет возрастет и составит 26 тысяч рублей, выплачиваемых ежемесячно. Причем право на получения пособия п имеют не только матери, но и отцы, и другие родственники, если они фактически осуществляют уход за ребенком и лишены возможности получать зарплату или иной доход.

Также с нового года увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Новая сумма будет составлять 11280 рублей. Исчисляемое из МРОТ ежемесячное пособие по уходу за ребенком, таким образом, составит 4 512 рублей, или 40% от среднего заработка.

Кроме того, с января вырастут минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. При этом минимальный размер пособия вырастет почти до 52 тыс. рублей, а максимальный - достигнет порядка 301 тыс. руб.

Депутат подчеркнул, что данные изменения заложены в федеральный бюджет на ближайшие 3 года, который 21 ноября Госдума приняла в окончательном чтении.

Даниил Бессарабов также добавил, что изменения коснутся и индексации материнского капитала. К 2021 году размер материнского капитала составит 489 тысяч рублей. Также новый год принесет и увеличение пособия по безработице. Уже подписано постановление, согласно которому максимальная величина пособия составит 8 тысяч рублей. Для граждан предпенсионного возраста эта сумма будет равняться 11 280 рублей.

По словам Бессарабова, государство заинтересовано в повышении рождаемости. Более того, оно готово взять на себя обязательства по поддержке материнства, детства и социально незащищенных групп граждан.

В партии "Единая Россия" отметили, что вся информация по расходам на материнство и детство регионы теперь должны будет аккумулироваться в отдельное приложение к бюджету. Контролем за расходованием этих средств займутся активисты партийного проекта «Крепкая семья».