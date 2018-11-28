СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-28T10:44:44+03:00

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В Барнауле поздравили тружеников агропромышленного комплекса Алтайского края. Мероприятие прошло в краевом театре драмы.

На праздник приглашены чиновники, руководители хозяйств и перерабатывающих предприятий, специалисты отрасли, труженики полей и ферм: комбайнеры, механизаторы, водители, мастера машинного доения коров, операторы по уходу и откорму сельхозживотных, представители трудовых династий. Почетными гостями станут ветераны труда, Почетные граждане Алтайского края, Герои Социалистического Труда. Всего - более 700 человек.

Как сообщает краевой минсельхоз, в рамках собрания подведены итоги работы сельского хозяйства и пищевой промышленности за минувший сельскохозяйственный год, вручены государственные, ведомственные и краевые награды работникам отрасли, внесшим большой вклад в ее развитие.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов губернаторских премий «За верность профессии» в области садоводства, растениеводства, в зерноперерабатывающей, молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслях.