В Барнауле поздравили тружеников агропромышленного комплекса
В Барнауле поздравили тружеников агропромышленного комплекса Алтайского края. Мероприятие прошло в краевом театре драмы.
На праздник приглашены чиновники, руководители хозяйств и перерабатывающих предприятий, специалисты отрасли, труженики полей и ферм: комбайнеры, механизаторы, водители, мастера машинного доения коров, операторы по уходу и откорму сельхозживотных, представители трудовых династий. Почетными гостями станут ветераны труда, Почетные граждане Алтайского края, Герои Социалистического Труда. Всего - более 700 человек.
Как сообщает краевой минсельхоз, в рамках собрания подведены итоги работы сельского хозяйства и пищевой промышленности за минувший сельскохозяйственный год, вручены государственные, ведомственные и краевые награды работникам отрасли, внесшим большой вклад в ее развитие.
Также в рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов губернаторских премий «За верность профессии» в области садоводства, растениеводства, в зерноперерабатывающей, молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслях.