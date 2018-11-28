Барнаульцам предлагают звонить на горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа
В Алтайском крае работает горячая линия по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Жителям предлагают задавать свои вопросы с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов, в пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 45 минут. Звонки принимают по телефонам: (3852) 66-54-36, 24-28-67.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, отвечать на вопросы жителей о принципах безопасного поведения, возможностях бесплатного анонимного тестирования и основных на сегодня методах профилактики ВИЧ-инфекции будут специалисты краевого управления Роспотребнадзора
Также в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в трех городах Алтайского края пройдет анонимное бесплатное экспресс-тестирование.